Inzaghi: «Asllani, ecco l’entità del suo problema. Roma-Inter senza due» (Di sabato 19 ottobre 2024) A poco più di ventiquattro ore da Roma-Inter, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Nessuna conferenza stampa, ma un’Intervista nella quale ha preparato la gara e ha fornito ulteriori dettagli sul problema subito da Kristjan Asllani GARA DIFFICILE – Simone Inzaghi ha presentato così Roma-Inter, con le possibili scelte di formazione in base alla condizione dei suoi giocatori: «Senz’altro la sosta non ci deve influenzare. Sappiamo che venivamo da tre vittorie. Dobbiamo continuare il nostro percorso. I ragazzi sono rientrati bene, qualcuno con qualche problemino. Però in questi giorni abbiamo lavorato bene e sappiamo che ricominciamo con una partita molto difficile all’Olimpico contro la Roma. Sappiamo che tipo di avversari andremo a incontrare. Inter-news.it - Inzaghi: «Asllani, ecco l’entità del suo problema. Roma-Inter senza due» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) A poco più di ventiquattro ore da, Simoneha parlato ai microfoni ufficiali del club. Nessuna conferenza stampa, ma un’vista nella quale ha preparato la gara e ha fornito ulteriori dettagli sulsubito da KristjanGARA DIFFICILE – Simoneha presentato così, con le possibili scelte di formazione in base alla condizione dei suoi giocatori: «Senz’altro la sosta non ci deve influenzare. Sappiamo che venivamo da tre vittorie. Dobbiamo continuare il nostro percorso. I ragazzi sono rientrati bene, qualcuno con qualche problemino. Però in questi giorni abbiamo lavorato bene e sappiamo che ricominciamo con una partita molto difficile all’Olimpico contro la. Sappiamo che tipo di avversari andremo a incontrare.

Inzaghi via? Inter - nessun problema : Marotta ha già scelto il sostituto - Domenica sera l’Inter affronterà la Roma in un match delicato di serie A. Domenica sera i nerazzurri affronteranno la Roma all’Olimpico. Si lavorerà in vista dei prossimi impegni, l’Inter punta al massimo o quasi in ogni competizione ma non è escluso che a fine anno Inzaghi pensi a una nuova avventura, magari la possibilità di riportare in alto il Manchester United, una squadra da anni con ... (Serieanews.com)

L’Inter vince ma subisce ancora due gol e da un Torino in dieci : Inzaghi - c’è un problema difesa - Per il momento contava vincere e la vittoria c’è: si va alla sosta a -2 dal Napoli ed era l’obiettivo primario, fra due settimane contro la Roma servirà una versione migliore dell’Inter. Non è la schiacciasassi della scorsa stagione e per di più questo successo arriva anche grazie al rosso col Var a Maripan che cambia volto al match: sullo zero a zero i granata, che avevano approcciato con ... (Sportface.it)

Inzaghi : «Problema Lautaro Martinez? Vi dico cosa mi ha detto» - Arnautovic e Taremi si pestavano i piedi in attacco? Era la prima volta che giocavano insieme, però mi hanno convinto in questi ultimi giorni. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Dobbiamo continuare così Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ... (Inter-news.it)