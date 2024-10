“Il tempo che mi resta…”. Eleonora Giorgi, l’annuncio più triste: “Cosa devono dire a mio nipote” (Di sabato 19 ottobre 2024) In un’intervista a Vanity Fair, Eleonora Giorgi ha ripreso il tema del suo tumore, già affrontato in precedenza a Verissimo, raccontando apertamente come sta vivendo questa fase delicata della sua vita. L’attrice ha parlato del tempo che le resta, di come intende trascorrerlo e delle scelte che ha fatto per affrontarlo, evitando terapie troppo invasive. Durante la conversazione, Giorgi ha affrontato argomenti profondi con un tono sorprendentemente leggero, inclusa la possibilità del suo funerale, ma si è fatta più seria quando ha toccato il tema del legame con il nipotino e di come vorrebbe essere ricordata da lui. “Il tempo che resta è vita. Non importa quanto, ma come. Tuttivip.it - “Il tempo che mi resta…”. Eleonora Giorgi, l’annuncio più triste: “Cosa devono dire a mio nipote” Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di sabato 19 ottobre 2024) In un’intervista a Vanity Fair,ha ripreso il tema del suo tumore, già affrontato in precedenza a Verissimo, raccontando apertamente come sta vivendo questa fase delicata della sua vita. L’attrice ha parlato delche le resta, di come intende trascorrerlo e delle scelte che ha fatto per affrontarlo, evitando terapie troppo invasive. Durante la conversazione,ha affrontato argomenti profondi con un tono sorprendentemente leggero, inclusa la possibilità del suo funerale, ma si è fatta più seria quando ha toccato il tema del legame con il nipotino e di come vorrebbe essere ricordata da lui. “Ilche resta è vita. Non importa quanto, ma come.

