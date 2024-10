Il settore della moda veneto è in crisi | calo del 76% la causa sono gli export

Metropolitanmagazine.it - Il settore della moda veneto è in crisi: calo del 7,6%, la causa sono gli export

(Di sabato 19 ottobre 2024)momenti difficili per il: ini numeri calano a. Ilregistra un meno 7,6%, restando comunque unfondamentale per il Made in Italy. Tratta infatti più di 9 mila unità locali, e oltre 70 mila addetti. A riportare i dati è ConfindustriaEst. Cosa sta succedendo al? Made in Italy – Photocredit www.rivistastudio.comIl Sistemaconta su qualità riconosciute in tutto il mondo, e per questo cerca ormai stabilità. Bisogna però distinguere le filiere chiave: Tessile Abbigliamento, e Calzature Pelletteria (accessori esclusi). A influenzare questi eventi anche import ed. Nel primo semestre dell’anno infatti il livello delle esportazioni resta elevato: i valori superano i 5,5 miliardi di euro, pari al 18% dell’nazionale.