Il pasdaran Spalletti, i partigiani della Buchmesse e la giudice pro sbarchi: ecco il podio dei peggiori (Di sabato 19 ottobre 2024) Spalletti "spara" su Tel Aviv prima della partita Italia-Israele. Scurati & Co. ancora a caccia di fascisti immaginari. Il giudice Silvia Albano contro il trasferimento degli immigrati in Albania. ecco i peggiori della settimana

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli - il giudice ha dato la sua sentenza : ecco chi ha vinto in tribunale! - E ancora:¬†‚ÄĚCaro Magalli, i giornali leggendo il tuo post hanno subito riportato titoli come ‚ÄėMagalli deve pagare solo una multa‚Äė, ‚ÄėSono stato multato‚Äė. Ma in che mondo parallelo vive? Rassegnati Magalli sei stato CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA‚ÄĚ. L‚Äôaccusa di √® diffamazione aggravata e a stabilirlo √® stata la giudice Lucia Guaraldi, della settima sezione penale del Tribunale di Roma. (Donnapop.it)

Battaglia legale fra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli : ecco il giudice a chi ha dato ragione - twitter. Anche questa volta il giudice ha dato ragione a lei e ha condannato il collega a sborsare 5 mila euro di risarcimento danni, 1600 euro di spese legali e 700 euro di multa con pena sospesa. .   Ma vi ricordate, prima Magalli aveva detto che non lo avevo mai querelato (pur sapendo di avere due rinvii a giudizio) ora distorce una sentenza. (Biccy.it)

Serie A - Giudice Sportivo : 10.000 euro di multa a Gasperini - ecco la motivazione - Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la sesta giornata di Serie A. CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI... (Calciomercato.com)