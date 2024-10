Il mio funerale? Così Eleonora Giorgi parla del tempo che le resta | parole tristi

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)torna are del tumore che l’ha colpita, della sua vita oggi e anche di quello che succederà. Dopo essere stata ospite nel salotto di Verissimo, anche insieme all’ex marito Massimo Ciavarro, l’attrice ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, che le dedica anche la cover. Con l’ironia che da sempre la contraddistingue, in questa situazione delicata ha affrontato il tema delche lee come e con chi lo sta trascorrendo. Ma hato anche del suo eventuale. “Ilcheè vita. Poi non è importante il quanto, ma il come. Ilche mi rimane? Quando ho saputo tutto ho detto ‘non so quanto mi rimane da vivere, ma se le cure sono solo una lotta contro l’impossibile, che può ridurre ilbuono che mi rimane con voi, allora non le farò’”, dice nella video intervista. Leggi anche: “Cosa gli ha fatto la Rai”.