Grosso Faremo la miglior partita

(Di sabato 19 ottobre 2024) di Stefano Fogliani SASSUOLO Si ricomincia da una di quelle gare che è fin troppo facile definire ‘da non perdere’. Intanto perché nell’opporre il Sassuolo al Brescia mette l’una di fronte all’altra la terza e la quinta in classifica, distanziate di appena due punti in classifica e poi perché vede i neroverdi, imbattuti in trasferta, attraversare, oggi, quello che è stato un ‘campo minato’ per altre big come Palermo e Cremonese, oltre che per il Frosinone, tutte battute dalla squadra di Maran, che dei suoi 13 punti in classifica, la bellezza di 9 li ha fatti proprio al Rigamonti.