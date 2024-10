Golf, Andalucia Masters 2024: Guerrier e Campillo in testa a un giro dal termine. Laporta 36° (Di sabato 19 ottobre 2024) Lo spagnolo Jorge Campillo e il francese Julien Guerrier sono in testa a un giro dalla fine dell’Estrella Damm N.A. Andalucia Masters 2024, torneo del DP World Tour in corso di svolgimento sul percorso del Real Club de Golf Sotogrande, a San Roque. Dopo le prime tre giornate i due leader hanno un punteggio totale di -19 e potranno iniziare le ultime 18 buche con tre colpi di margine sull’inglese Daniel Brown. In quarta posizione a -15 l’altro inglese Jordan Smith, seguono a -13 il danese Rasmus Hojgaard e a -12 l’idolo locale ed ex numero uno del mondo Jon Rahm. Il migliore degli italiani dopo i primi tre giri è Francesco Laporta, che occupa il 36° posto con un totale di -6. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lo spagnolo Jorgee il francese Juliensono ina undalla fine dell’Estrella Damm N.A., torneo del DP World Tour in corso di svolgimento sul percorso del Real Club deSotogrande, a San Roque. Dopo le prime tre giornate i due leader hanno un punteggio totale di -19 e potranno iniziare le ultime 18 buche con tre colpi di margine sull’inglese Daniel Brown. In quarta posizione a -15 l’altro inglese Jordan Smith, seguono a -13 il danese Rasmus Hojgaard e a -12 l’idolo locale ed ex numero uno del mondo Jon Rahm. Il migliore degli italiani dopo i primi tre giri è Francesco, che occupa il 36° posto con un totale di -6.

Golf : Julien Guerrier parte a razzo all’Andalucia Masters - Francesco Laporta miglior italiano - Julien Guerrier è il primo leader dell’Andalucia Masters 2024 con lo score di -10 (62 colpi). . Quello che è meno freddo è come il francese ha rischiato, per lungo tempo, di sfondare un’enorme quantità di record, essendosi trovato dopo la buca 11 con uno score di -9. Fin qui la fredda cronaca. Quarta posizione per il primo degli USA, Johannes Veerman, che gira in -7 davanti all’altro francese ... (Oasport.it)

Golf : World Tour. Sette azzurri sul field dell'Andalucia Masters - Andalucia Masters in programma da domani, giovedì 17, a domenica 20 ottobre. Sul per . Sul green spagnolo in gara anche Rahm e numerosi vincitori stagionali ROMA - Lo spagnolo Jon Rahm, 14° nel ranking mondiale, numerosi vincitori stagionali e sette azzurri nel field di qualità dell'Estrella Damm N. (Ilgiornaleditalia.it)

Golf : Jon Rahm all’Andalucía Masters - Guido Migliozzi salta in vista della Corea - . Tra i nomi più caldi presenti nel field spiccano quelli degli spagnoli Ángel Hidalgo (vincitore dell’Open di Spagna di fine settembre) e Adrián Otaegui (impostosi nel Volvo China Open), dei danesi Rasmus Højgaard (primo all’Irish Open) e Niklas Nørgaard (campione del British Masters) e quello dell’inglese Dan Bradbury, fresco vincitore dell’Open di Francia con un week end di golf impeccabile. (Oasport.it)