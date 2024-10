Sport.quotidiano.net - Giglio D’Oro, vittoria a Bettiol. Premiate Consonni e Guazzini. Tutti i riconoscimenti assegnati

(Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo 17 anni (l’ultimo fu Paolo Bettini nel 2007) un atleta toscano torna a vincere il, il premio nazionale organizzato da Lorenzo e Saverio Carmagnini con la collaborazione del Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi dell’Ussi e il patrocinio della Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Calenzano. Il prestigioso premio giunto alla sua 51esima edizione, sarà consegnato nella mattinata del 19 novembre al Ristorante Carmagnini del ‘500 a Pontenuovo di Calenzano, al toscano di Castelfiorentino Alberto, che nell’occasione riceverà anche un secondo riconoscimento per aver vinto a Sesto Fiorentino il Campionato Italiano assoluto 2024 nella gara "Per Sempre Alfredo". In passatoalaveva ricevuto il premio Gino Bartali nel 2019.