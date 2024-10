Gaza, Khamenei: “Morte Sinwar? Resistenza di Hamas non finirà” (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Hamas è vivo nonostante la Morte del suo leader Yahya Sinwar in un'operazione militare israeliana a Gaza. Ad assicurarlo è stato oggi l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana. "La sua perdita è certamente dolorosa per il fronte della Resistenza" contro Israele, ha dichiarato, garantendo che "non finirà affatto con il martirio di Sinwar". Le Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) –è vivo nonostante ladel suo leader Yahyain un'operazione militare israeliana a. Ad assicurarlo è stato oggi l'ayatollah Ali, guida suprema iraniana. "La sua perdita è certamente dolorosa per il fronte della" contro Israele, ha dichiarato, garantendo che "nonaffatto con il martirio di". Le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gaza - Khamenei : “Morte Sinwar? Resistenza di Hamas non finirà” - Le […] The post Gaza, Khamenei: “Morte Sinwar? Resistenza di Hamas non finirà” appeared first on L'Identità. Ad assicurarlo è stato oggi l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana. (Adnkronos) – Hamas è vivo nonostante la morte del suo leader Yahya Sinwar in un'operazione militare israeliana a Gaza. (Lidentita.it)

Khamenei avverte Israele : “La pazienza dell’Iran è finita - se attaccati reagiremo”. Ma Netanyahu promette vendetta e intanto martella Gaza - Cisgiordania e Libano - Ma Netanyahu lo ignora e martella Gaza, Cisgiordania e Libano Quel che è certo è che le parole di Khamenei non sembrano intimorire il governo di Netanyahu, che si è limitato a dichiarare che la risposta all’Iran ci sarà e potrebbe avvenire “da un momento all’altro”. L'articolo Khamenei avverte Israele: “La pazienza dell’Iran è finita, se attaccati reagiremo”. (Lanotiziagiornale.it)

Iran - “il presidente Pezeshkian ha convinto Khamenei a rinviare l’attacco a Israele”. Biden : “Cessate il fuoco a Gaza ancora possibile” - Per il presidente Joe Biden, l’accordo per un cessate il fuoco a Gaza “è ancora possibile”: “Sto lavorando letteralmente ogni singolo giorno con tutta la mia squadra per fare in modo che ciò accada e per evitare l’escalation in una guerra regionale”, ha dichiarato il presidente. Per Tel Aviv, i quattro paesi mediorientali operano in coordinamento congiunto. (Ilfattoquotidiano.it)