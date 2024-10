Ilrestodelcarlino.it - Fabriano cerca la quarta, Jesi per risalire

(Di sabato 19 ottobre 2024) La Ristoproladi fila. La squadra di coach Andrea Niccolai, in crescita continua nelle ultime settimane, torna a giocare davanti al pubblico amico a Cerreto d’Esi per ospitare domani nella sesta giornata del girone B di serie B Nazionale la Virtus Cassino, con salto a due come sempre alle ore 18: dopo la terza vittoria consecutiva, seconda in trasferta, maturata nell’infrasettimanale a Salerno, l’obiettivo è inserirsi sempre più in zona play-off e dunque centrare lacontro un avversario di certo alla portata, pur in un girone di livello medio altissimo e in cui di materassi all’orizzonte non se ne intravedono. I laziali sono reduci da una beffarda sconfitta interna nell’infrasettimanale di mercoledì, col Piombino che si è imposto 75-74 lasciando il Cassino a quota 2 punti in classifica con 1 vittoria e 4 sconfitte fino ad ora.