F1, Gp Stati Uniti: Verstappen vince la sprint race davanti a Sainz (Di sabato 19 ottobre 2024) Max Verstappen su Red Bull ha vinto la sprint race del Gp degli Stati Uniti. Sul circuito di Austin il campione del mondo è tornato al successo che mancava da giugno, precedendo sul traguardo la Ferrari di Carlos Sainz e la McLaren di Lando Norris. Quarto posto per l'altra Ferrari di Charles Leclerc. In classifica Verstappen si porta a 339 punti, a +54 su Norris, che sale a 285. The winning feeling returns ?#F1sprint #USGP pic.twitter.com/wDMfDYfCA1 — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

Verstappen vince la Sprint Race negli Stati Uniti - Nono posto per Sergio Perez (Red Bull), decimo Oscar Piastri (McLaren), protagonista di una bella rimonta. . L'olandese della Red Bull ha preso subito il largo dall'inizio chiudendo davanti alla Ferrari di Carlos Sainz che ha sprintato nell'ultimo giro su Lando Norris (McLaren). Quarto Charles Leclerc, protagonista di una lunga testa a testa con il compagno di squadra. (Agi.it)

F1 GP Stati Uniti - Verstappen : “E’ stato come ai vecchi tempi. Le sprint? Non mi piacciono” - . “E’ stato un po’ come ai vecchi tempi, finalmente possiamo correre. E’ un weekend frenetico, serve molto lavoro, ma la macchina sembra nella giusta finestra“. Io uno specialista delle sprint? Probabilmente è perché non mi piacciono. Ultimamente dovevamo sempre guardarci dietro, ora possiamo fare la nostra gara e avevamo un buon passo. (Sportface.it)

F1 GP Stati Uniti - Leclerc : “L’approccio di Sainz ha pagato di più - non andrò nel dettaglio” - . Sono queste le parole di Charles Leclerc dopo la gara sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, conclusa in quarta posizione. Ha avuto un approccio diverso rispetto a me, spingendo tanto nei primi giri. Io all’inizio sono stato attento alla gomma… Il suo approccio ha pagato di più alla fine rispetto al mio. (Sportface.it)