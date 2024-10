Esordio con vittoria in campionato per l'Ekipe Orizzonte: buona la prima (Di sabato 19 ottobre 2024) L’Ekipe Orizzonte bagna l’Esordio in campionato con una netta vittoria sul campo della Vela Nuoto Ancona, bissando il successo conquistato a Catania sette giorni fa in Coppa Italia proprio contro le biancazzurre..Nel pomeriggio le catanesi hanno infatti vinto 22-5 in casa delle marchigiane Cataniatoday.it - Esordio con vittoria in campionato per l'Ekipe Orizzonte: buona la prima Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’bagna l’incon una nettasul campo della Vela Nuoto Ancona, bissando il successo conquistato a Catania sette giorni fa in Coppa Italia proprio contro le biancazzurre..Nel pomeriggio le catanesi hanno infatti vinto 22-5 in casa delle marchigiane

Volley Serie D - parte con una vittoria il campionato del CSI Tirano - . Davanti al pubblico di casa, nella Palestra Pinchetti, le ragazze di coach Filippo Salerno si sono. . È iniziata nel migliore dei modi la nuova stagione del CSI Tirano “Fratelli Magro” che sabato sera ha ospitato la Polisportiva Veranese, match valido per la prima giornata del Campionato di Serie D. (Sondriotoday.it)

Esordio amaro in campionato per la Nuoto Catania - vittoria larga di Trieste - Ieri pomeriggio alla piscina Bianchi di Trieste la Nuoto Catania ha perso 17-7 il match contro la Pallanuoto Trieste valido per la prima giornata di regular season della Serie A1 Maschile di Pallanuoto 2024/2025. Un match dai due volti, nella prima parte gli etnei guidati da Peppe Dato hanno... (Cataniatoday.it)

Basket B Nazionale : seconda vittoria in campionato per i biancorossi. L’Andrea Costa batte Ragusa. Klanjscek è ancora super - VIRTUS RAGUSA: Erkmaa 9, Guastella, Piscetta, Bertocco 8, Simon 2, Gloria 6, Tumino, Vavoli 12, Gaetano 20, Ianelli 4. L’Andrea Costa concede qualcosa all’alba di un ultimo quarto segnato dall’infortunio alla caviglia sinistra di Pavani e in cui Ragusa si riavvicina, così tocca a Klanjscek infondere sicurezza, quindi a Chiappelli e Sanguinetti chiuderla e regalare altri due punti all’Up. (Sport.quotidiano.net)