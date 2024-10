Esonda il Ravone, via Saffi allagata: altro ordine di evacuazione | VIDEO (Di sabato 19 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYQuanto si prevedeva sta accadendo, purtroppo. Il torrente Ravone è Esondato, rompendo in alcuni punti, allagando via Saffi,Tutte le persone che abitano nella zona di via Saffi e zona Ravone devono salire immediatamente ai piani alti e Bolognatoday.it - Esonda il Ravone, via Saffi allagata: altro ordine di evacuazione | VIDEO Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYQuanto si prevedeva sta accadendo, purtroppo. Il torrenteto, rompendo in alcuni punti, allagando via,Tutte le persone che abitano nella zona di viae zonadevono salire immediatamente ai piani alti e

Ravone esonda in via Saffi - il video del negozio alluvionato un anno fa - Mentre è stata fissata per il 3 ottobre la prima udienza della causa civile che tre privati hanno intentato contro Comune e Regione per quello che è successo, in questi giorni cominciano finalmente i lavori di ristrutturazione del negozio, che permetteranno anche di riaprire il tratto di portico che finora è rimasto transennato per motivi di sicurezza. (Ilrestodelcarlino.it)