DAZN, gravi problemi tecnici su Diretta Gol. Arriva la polemica dei tifosi (e le tante segnalazioni) (Di sabato 19 ottobre 2024) DAZN, riscontrati altri problemi durante la trasmissione in Diretta delle partite di oggi pomeriggio. tifosi polemici nei confronti della piattaforma digitale Le polemiche nei confronti di DAZN non sono finite: dopo la questione prezzi si sono riscontrati ulteriori problemi per quanto concerne le trasmissioni sulle partite di oggi pomeriggio (che vanno da Genoa Bologna a Calcionews24.com - DAZN, gravi problemi tecnici su Diretta Gol. Arriva la polemica dei tifosi (e le tante segnalazioni) Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024), riscontrati altridurante la trasmissione indelle partite di oggi pomeriggio.polemici nei confronti della piattaforma digitale Le polemiche nei confronti dinon sono finite: dopo la questione prezzi si sono riscontrati ulterioriper quanto concerne le trasmissioni sulle partite di oggi pomeriggio (che vanno da Genoa Bologna a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DAZN - ci risiamo : subito problemi in Genoa-Inter - Incredibile. Fischio finale a 99'16", senza più vedere nulla. Ecco cosa è successo. Un disservizio che si è subito trasformato in protesta per molti abbonati, che sui social hanno riversato tutto il loro sacrosanto disappunto. 30, parte improvvisamente la pubblicità su DAZN e quando torna la diretta allo stadio Marassi di Genova è già stato fischiato il finale di gara. (Davidemaggio.it)