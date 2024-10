Dal Libano drone su casa di Netanyahu (Di sabato 19 ottobre 2024) 9.50 Un drone proveniente dal Libano ha colpito la città costiera di Cesarea, dove ha la residenza il premier Netanyahu, e altri due sono stati intercettati. Lo riferiscono forze di difesa israeliane. L'agenzia di stampa del Qatar,al Araby, riporta che l'obiettivo del drone era "la residenza personale del primo ministro Netanyahu". Da parte sua, l'Idf ha affermato che il drone "ha colpito una struttura nella zona di Cesarea", aggiungendo che "non sono stati segnalati feriti". Netanyahu e la moglie non erano in casa quando il drone è arrivato. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 19 ottobre 2024) 9.50 Unproveniente dalha colpito la città costiera di Cesarea, dove ha la residenza il premier, e altri due sono stati intercettati. Lo riferiscono forze di difesa israeliane. L'agenzia di stampa del Qatar,al Araby, riporta che l'obiettivo delera "la residenza personale del primo ministro". Da parte sua, l'Idf ha affermato che il"ha colpito una struttura nella zona di Cesarea", aggiungendo che "non sono stati segnalati feriti".e la moglie non erano inquando ilè arrivato.

