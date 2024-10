Cronos: Il nuovo Horror dai creatori del Remake di Silent Hill 2 (Di sabato 19 ottobre 2024) Se avete apprezzato il Remake di Silent Hill 2 ed altri capolavori del team Bloober Team, sarete lieti di sapere che un nuovo gioco Horror è in uscita nel 2025, ci stiamo riferendo a Cronos: The New Dawn, il cui lancio è fissato su PC, PS5 e Xbox Series. nuovo Horror da Bloober Team In Cronos dovrete espolorare un mondo distopico, dove il passato si fonde al presente, dando vita ad una linea temporale caotica e nella quale bisogna sopravivvere dalle ostilità presenti. Il protagonista avrà come missione quella di esplorare le terre desolate e sconfigurare la fine dell’umanità, attraverso il risveglio di individui del passato oramai assopiti. L’ambientazione scelta è l’Europa dell’Est in chiave retro-futuristica, un ambiente di gioco desolato e inquietante, dove il pericolo si annida dietro ad ogni angolo. Gamerbrain.net - Cronos: Il nuovo Horror dai creatori del Remake di Silent Hill 2 Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Se avete apprezzato ildi2 ed altri capolavori del team Bloober Team, sarete lieti di sapere che ungiocoè in uscita nel 2025, ci stiamo riferendo a: The New Dawn, il cui lancio è fissato su PC, PS5 e Xbox Series.da Bloober Team Indovrete espolorare un mondo distopico, dove il passato si fonde al presente, dando vita ad una linea temporale caotica e nella quale bisogna sopravivvere dalle ostilità presenti. Il protagonista avrà come missione quella di esplorare le terre desolate e sconfigurare la fine dell’umanità, attraverso il risveglio di individui del passato oramai assopiti. L’ambientazione scelta è l’Europa dell’Est in chiave retro-futuristica, un ambiente di gioco desolato e inquietante, dove il pericolo si annida dietro ad ogni angolo.

