Metropolitanmagazine.it - Cosa succede ora ai 12 migranti che ritornano in Italia

(Di sabato 19 ottobre 2024) Oggi rientrano ini 12che nei giorni scorsi erano stati portati nei centri per richiedenti asilo in Albania, voluti dal governono per gestire l’immigrazione e completati la settimana scorsa. Venerdì mattina, infatti, il tribunale di Roma non aveva convalidato i decreti di trattenimento e aveva stabilito che sarebbero dovuti tornare in. Secondo diversi giornali, già ieri una motovedetta della guardia costiera era partita da Brindisi per riportarli a Bari. Sempre ieri la commissione territoriale (cioè l’organo che valuta le richieste d’asilo delle persone che presentano la domanda in, che in questi giorni si è insediata in Albania) aveva esaminato le loro domande di protezione internazionale con la cosiddetta procedura accelerata, e le aveva respinte.