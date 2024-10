Corsi per futuri sommelier AIS a Fiumicino: una nuova opportunità di formazione (Di sabato 19 ottobre 2024) Fiumicino, 19 ottobre 2024 – Nel panorama delle opportunità di formazione nel settore vitivinicolo, la AIS Lazio (Associazione Italiana sommelier) rappresenta un punto di riferimento autorevole. Anche a Fiumicino, con l’avvio dei Corsi per l’anno sociale 2024-2025, gli appassionati di vino e i futuri professionisti potranno intraprendere un percorso formativo teorico e pratico, mirato a preparare i sommelier di domani. Il corso di Primo Livello per sommelier partirà martedì 29 ottobre 2024, presso l’elegante Hotel Tiber, situato nel centro storico di Fiumicino, offrendo un ambiente ideale per l’apprendimento e la condivisione della cultura del vino. Il corso si terrà ogni martedì dalle ore 20:00 alle 22:30, in una location accogliente e dotata di ampio parcheggio. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 19 ottobre 2024), 19 ottobre 2024 – Nel panorama delledinel settore vitivinicolo, la AIS Lazio (Associazione Italiana) rappresenta un punto di riferimento autorevole. Anche a, con l’avvio deiper l’anno sociale 2024-2025, gli appassionati di vino e iprofessionisti potranno intraprendere un percorso formativo teorico e pratico, mirato a preparare idi domani. Il corso di Primo Livello perpartirà martedì 29 ottobre 2024, presso l’elegante Hotel Tiber, situato nel centro storico di, offrendo un ambiente ideale per l’apprendimento e la condivisione della cultura del vino. Il corso si terrà ogni martedì dalle ore 20:00 alle 22:30, in una location accogliente e dotata di ampio parcheggio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A settembre nuovi corsi per diventare sommelier - tutte le opportunità con AIS Veneto - Tornano a Padova e provincia i corsi per gli aspiranti Sommelier AIS, Associazione italiana sommelier. Le opportunità per realizzare il sogno di saper valutare correttamente un vino attraverso un viaggio meraviglio di tre livelli sono tante. Di seguito tutti i dettagli. Primo livello Il... (Padovaoggi.it)