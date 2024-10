Concorrente del Grande Fratello ha bestemmiato? Spunta un video sospetto (Di sabato 19 ottobre 2024) Un Concorrente ha bestemmiato nella Casa del Grande Fratello? Il video sospetto L'articolo Concorrente del Grande Fratello ha bestemmiato? Spunta un video sospetto proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Concorrente del Grande Fratello ha bestemmiato? Spunta un video sospetto Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Unhanella Casa del? IlL'articolodelhaunproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Che botta - se ne deve andare”. La concorrente fuori dal Grande Fratello - non era previsto - “Alla fine si sono decisi”. L’attesa è alta, e tutti si chiedono chi sarà il più amato tra i gieffini in gara. Fino ad allora, i telespettatori hanno ancora la possibilità di esprimere le proprie preferenze online, continuando a sostenere i loro beniamini. . La votazione, che coinvolge gli spettatori di Mediaset, ha acceso l’interesse su chi tra Amanda Lecciso, Shaila Gatta, ... (Tuttivip.it)

Ex concorrente del Grande Fratello vuole tornare a fare l’attrice ma rivela «Nessuno mi vuole» : ecco chi è - Uno di questi ha chiesto alla diretta interessata quando avrà intenzione di tornare a fare l’attrice e la risposta ha spiazzato tutti. Quest’ultimo, facendo coraggio alla sua fidanzata, ha ammesso che gli piacerebbe vederla tornare a recitare, facendo davvero ciò che ama: “Io te lo dico da tanti anni…”. (Donnapop.it)

“Esce lei - se ne deve andare”. Grande Fratello - la notizia inaspettata sulla concorrente - La concorrente prossima all’eliminazione è una delle più note di quest’edizione. Yulia Bruschi, che era data come uscente, ce la farebbe a rimanere in casa col 13% delle preferenze. A dispetto delle indiscrezioni degli ultimi giorni, c’è una di loro che ora rischia seriamente l’eliminazione. La sorella di Loredana non andrebbe oltre il 9% dei voti. (Caffeinamagazine.it)