Como e Parma non si fanno male | pari deciso nel primo tempo

(Di sabato 19 ottobre 2024) È da poco terminata, gara del sabato delle 15 della Serie A. Sul campo dei lariani succede tutto nel, con un 1-1 confezionato dalle reti di Bonny e Nico Paz UN PUNTO A TESTA – Non si, il cui incrocio si risolve di fatto già nel. A passare in vantaggio nella gara del sabato delle ore 15 sono gli emiliani, quando al 20? Bonny – su assist di Hernani – trova un gol spettacolare che sblocca il risultato. La squadra di Cesc Fabregas prova a reagire subito e a cercare di trovare un pareggio importante. E il gol arriva proprio poco prima di andare negli spogliatoi per l’intervallo: a trovare la rete è Nico Paz, il suoin Serie A con la maglia dei lariani. Nella ripresa le due squadre ci provano, specialmente il, che colpisce anche due pali di cui uno clamoroso con Mihaila proprio nella ripresa.