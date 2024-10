CBS arricchisce il giovedì televisivo americano con nuove serie e una spiccata presenza streaming (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La programmazione televisiva americana continua a evolversi e il giovedì si conferma come un giorno cruciale per le nuove uscite. Con l’arrivo di CBS nel panorama delle serie TV, ci si aspetta una competizione accesa tra le reti tradizionali e le piattaforme di streaming. I dati delle ultime settimane rivelano una continua spaccatura nel pubblico, con CBS che mantiene una solida base di telespettatori, mentre gli altri canali puntano sempre più sulle piattaforme digitali. Questo articolo esplora i principali eventi della fidata serata dedicata alle serie TV e i progetti futuri dell’industria. Il successo di Georgie & Mandy’s First Marriage La nuova commedia “Georgie & Mandy’s First Marriage“, spinoff di Young Sheldon, ha incontrato un buon successo alla sua prima, conquistando 6.6 milioni di telespettatori e un rating di 0. Gaeta.it - CBS arricchisce il giovedì televisivo americano con nuove serie e una spiccata presenza streaming Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La programmazione televisiva americana continua a evolversi e ilsi conferma come un giorno cruciale per leuscite. Con l’arrivo di CBS nel panorama delleTV, ci si aspetta una competizione accesa tra le reti tradizionali e le piattaforme di. I dati delle ultime settimane rivelano una continua spaccatura nel pubblico, con CBS che mantiene una solida base di telespettatori, mentre gli altri canali puntano sempre più sulle piattaforme digitali. Questo articolo esplora i principali eventi della fidata serata dedicata alleTV e i progetti futuri dell’industria. Il successo di Georgie & Mandy’s First Marriage La nuova commedia “Georgie & Mandy’s First Marriage“, spinoff di Young Sheldon, ha incontrato un buon successo alla sua prima, conquistando 6.6 milioni di telespettatori e un rating di 0.

