Canistro celebra la festa della castagna: un evento da non perdere per buongustai e visitatori (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La festa della castagna a Canistro è un evento attesissimo che richiama ogni anno tantissimi visitatori, appassionati di gastronomia e tradizioni locali. L'evento, che si svolgerà il 20 ottobre a Canistro Superiore, segna l'inizio di una serie di appuntamenti dedicati a uno dei prodotti simbolo del territorio: la castagna roscetta. La manifestazione combina cultura, enogastronomia e intrattenimento, rendendo quest'edizione ancor più interessante grazie alle iniziative messe in campo dall'associazione "Donne2000". La raccolta di castagne: un'esperienza coinvolgente La manifestazione avrà inizio al mattino con una singolare attività che coinvolgerà i partecipanti nella raccolta delle castagne.

