Calcio | Como Varane nel Cda sarà consulente per sviluppo giovani

"Un nuovo inizio che non vedo l'ora di affrontare", le parole dell'ex difensore Como - La sua avventura a Como da calciatore è finita prima ancora di iniziare ma Raphael Varane resterà comunque in riva al Lago: l'ormai ex difensore francese, fa sapere la società, è stato nominato membro del Consigli

Como - Varane torna in biancoblu : entrerà nello staff della sua ex squadra - Ecco il suo nuovo ruolo Arrivato come un grande colpo del calciomercato Como, Raphaël Varane ha dovuto alzare bandiera bianco dopo pochi minuti in occasione della gara di Coppa Italia tra i comaschi e la Sampdoria. Il Como ha annunciato l’arrivo nello staff biancoblu dell’ex difensore francese. Le varie complicazioni fisiche, complici anche vecchi infortuni, […]. (Calcionews24.com)

Como - Varane nuovo membro del CdA : collaborerà ai progetti di sviluppo del settore giovanile - “Questa nuova fase della mia carriera può essere definita una rinascita, non una fine. Entrare nel consiglio di amministrazione del Como mi permetterà di continuare a dare il mio contributo a questo sport e provare a disegnarne il futuro”. A poche settimane dal suo ritiro dal calcio giocato, Raphael Varane inizia un nuovo percorso fuori dal campo portando la sua esperienza e la sua leadership ... (Sportface.it)

Varane - dal ritiro al Cda del Como - Lo scorso 25 settembre, l'annuncio del suo ritiro dal calcio giocato. Ora una nuova vita professionale all'interno del Como 1907, dove Varane inizierà un nuovo percorso fuori dal campo portando la sua esperienza e la sua leadership in questo nuovo ruolo. Varane collaborerà con Osian Roberts... (Quicomo.it)