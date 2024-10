Bufera Juve-Lazio, pugno e prova tv per un bianconero: cosa dice il regolamento (Di sabato 19 ottobre 2024) L’episodio potrebbe costare carissimo al calciatore della Juventus: le condizioni affinché si materializzi l’ausilio della prova tv Grazie all’autogol di Gila, la Juventus è riuscita ad incamerare tre punti preziosi per la propria classifica agguantando momentaneamente il Napoli in vetta alla classifica. Pur disputando oltre 70 minuti di gioco in inferiorità numerica, però, la Lazio esce a testa alta dal confronto dell’Allianz Stadium, tenendo bene il campo e non dando quasi mai la sensazione di soffrire particolarmente le trame di gioco monocorde della compagine di Thiago Motta. Ad accompagnare la sfida dello ‘Stadium’, però, sarà un tumultuoso strascico di polemiche. Juventus-Lazio: rischio prova tv (LaPresse) – Calciomercato. Calciomercato.it - Bufera Juve-Lazio, pugno e prova tv per un bianconero: cosa dice il regolamento Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’episodio potrebbe costare carissimo al calciatore dellantus: le condizioni affinché si materializzi l’ausilio dellatv Grazie all’autogol di Gila, lantus è riuscita ad incamerare tre punti preziosi per la propria classifica agguantando momentaneamente il Napoli in vetta alla classifica. Pur disputando oltre 70 minuti di gioco in inferiorità numerica, però, laesce a testa alta dal confronto dell’Allianz Stadium, tenendo bene il campo e non dando quasi mai la sensazione di soffrire particolarmente le trame di gioco monocorde della compagine di Thiago Motta. Ad accompagnare la sfida dello ‘Stadium’, però, sarà un tumultuoso strascico di polemiche.ntus-: rischiotv (LaPresse) – Calciomercato.

DIRETTA Serie A - Juventus-Lazio 0-0 : Ci prova Thuram LIVE - All. Baroni. it seguirà la sfida di Tornio in tempo reale. Una sfida che mette in palio punti importanti per il vertice della classifica, visto che le due compagini sono appaiate in classifica a quota 13 punti. Se la passa decisamente meglio Marco Baroni che, dopo l’allarme lanciato in nazionale, ha recuperato Mateo Guendouzi, presente nella lista dei convocati a differenza di Manuel Lazzari, ... (Calciomercato.it)

Danilo verso l’addio alla Juventus? Inter - nuova politica alla prova - Anche se, nel calciomercato, è sempre bene evitare di affermare certezze. Danilo potrebbe fare al caso dell’Inter? Una considerazione sul calciatore della Juventus IL RAGIONAMENTO – Ipotizzando che Danilo si svincoli al termine della prossima stagione dalla Juventus, ci si può chiedere quale possa essere il punto di vista dell’Inter in merito a un suo possibile ingaggio. (Inter-news.it)

Juventus - Giuntoli ci riprova : anticipo secco sull’Inter a gennaio - Calciomercato Juventus, confermate le indiscrezioni di CM. itStavolta l’oggetto del contendere è Jonathan Tah, difensore che si libererà a parametro zero a fine stagione dopo la fine del contratto con il Bayer Leverkusen. itIl tedesco di recente ha annunciato l’addio al Bayer di Xabi Alonso e che quindi non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. (Calciomercato.it)