Basket Serie A1 2024 2025 | risultati e classifica regular season aggiornata

I risultati di tutte le partite e la classifica aggiornata della regular season della Serie A1 2024/2025 di Basket. Prende il via una nuova, appassionante stagione del massimo campionato italiano: in vetta si riparte con il duello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, ma occhio anche alle numerose outsider che puntano a giocarsi le proprie carte per tentare l'assalto al titolo.

LIVE – Varese-Trapani 100-109 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 16? – Incontenibile Brown, già a quota 18 punti. 27? – Sempre +8 Varese. 2? – Primi punti per Trapani. . 1? – Si parte. The post LIVE – Varese-Trapani 100-109: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) appeared first on SportFace. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH ... (Sportface.it)

LIVE – Varese-Trapani 92-99 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Avvio shock di campionato per gli uomini di coach Mandole, che non solo hanno perso le prime tre partite ma lo hanno fatto subendo sempre ben oltre i 100 punti. Avanti Trapani, 79-80. FINE SECONDO QUARTO 20? – Ecco che rientra Trapani, 55-50. 3? – Si sblocca anche Varese. 7? – Ribaltamenti di fronte da una parte e dall’altra, 19-16. (Sportface.it)

LIVE – Varese-Trapani 85-79 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 50-34. 29? – Quattro punti in fila per Trapani, 76-72. La neopromossa formazione di coach Repesa, infatti, ha già vinto due partite, perdendo solo all’esordio per un punto contro la Virtus Bologna. Ora, quindi, un appuntamento casalingo per provare a trovare le prime risposte per risolvere questa crisi, contro un avversario assolutamente da non sottovalutare. (Sportface.it)