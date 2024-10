Asllani, arriva il responso dopo la rifinitura: il punto su Roma-Inter! (Di sabato 19 ottobre 2024) Asllani ieri aveva subito una botta durante l’allenamento dell’antivigilia di Roma-Inter. Ora il responso in viaggio del viaggio verso la Capitale. responso – Kristjan Asllani ieri aveva finito l’allenamento dell’antivigilia tra Roma e Inter allarmando Simone Inzaghi. E purtroppo le preoccupazioni erano tutte legittime. Infatti, l’albanese non sarà della partita e non partirà per la trasferta verso la Capitale nel pomeriggio. Dunque, dopo Piotr Zielinski, i nerazzurri perdono un altro giocatore e soprattutto un altro centrocampista: l’Inter avrà infatti una coperta leggermente corta all’Olimpico, con soli quattro giocatori di ruolo. Proprio per questo, sarà convocato un giovane della Primavera: ossia Thomas Berenbruch. Inter-news.it - Asllani, arriva il responso dopo la rifinitura: il punto su Roma-Inter! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024)ieri aveva subito una botta durante l’allenamento dell’antivigilia di. Ora ilin viaggio del viaggio verso la Capitale.– Kristjanieri aveva finito l’allenamento dell’antivigilia traallarmando Simone Inzaghi. E purtroppo le preoccupazioni erano tutte legittime. Infatti, l’albanese non sarà della partita e non partirà per la trasferta verso la Capitale nel pomeriggio. Dunque,Piotr Zielinski, i nerazzurri perdono un altro giocatore e soprattutto un altro centrocampista: l’avrà infatti una coperta leggermente corta all’Olimpico, con soli quattro giocatori di ruolo. Proprio per questo, sarà convocato un giovane della Primavera: ossia Thomas Berenbruch.

Orsi avvisa : «Inter - sei meno attenta! E Roma con spinta dei tifosi» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Orsi avvisa: «Inter, sei meno attenta! E Roma con spinta dei tifosi») © Inter-News. (Inter-news.it)

Roma-Inter - l’Olimpico dalla parte di Inzaghi : precedenti da record! - Per questo i nerazzurri di Inzaghi dovranno impiegare la massima concentrazione e ogni sforzo possibile per provare ad uscire vittoriosi dal primo impegno dopo la sosta. Sarà, infatti, il giallorosso a prendere piede all’Olimpico domani sera, in occasione di Roma-Inter delle ore 20. Dopo quella data, i meneghini sono rimasti imbattuti, totalizzando quattro successi e tre pareggi all’Olimpico. (Inter-news.it)

Roma e Inter si sfidano nell’epico incontro del 20 ottobre allo Stadio Olimpico - Allenatore: Juric. Le scelte tattiche di Inzaghi si rivelano vitali, non solo per ottenere il massimo dalla sua rosa, ma anche per affrontare la carica emotiva generata da un’esperienza come quella che lo attende. Con Dovbyk come spalla e Lorenzo Pellegrini che promette di inserirsi attivamente nelle azioni offensive, la Roma non sembra intenzionata a piegarsi dinanzi alle difficoltà. (Gaeta.it)