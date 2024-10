Arriva la convenzione per lo stadio Franco Scoglio, Fratelli d'Italia annuncia di rivolgersi alla Corte dei Conti (Di sabato 19 ottobre 2024) La convenzione c'è, le polemiche pure. Ieri il sindaco Federico Basile ha firmato la delibera con cui il Comune regolamenta l'uso dello stadio Franco Scoglio per la stagione in corso, uno schema che dovrà adesso essere controfirmato dal primo cittadino e dall'Acr Messina che potrà utilizzare Messinatoday.it - Arriva la convenzione per lo stadio Franco Scoglio, Fratelli d'Italia annuncia di rivolgersi alla Corte dei Conti Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lac'è, le polemiche pure. Ieri il sindaco Federico Basile ha firmato la delibera con cui il Comune regolamenta l'uso delloper la stagione in corso, uno schema che dovrà adesso essere controfirmato dal primo cittadino e dall'Acr Messina che potrà utilizzare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Taranto - rinnovata la convenzione : fino a quando si giocherà allo stadio Iacovone - La decisione è stata presa dalla Giunta comunale di Taranto al termine della seduta di martedì 1° ottobre, convocata per discutere la proroga dell’uso dell’impianto sportivo del rione Salinella. L'articolo Taranto, rinnovata la convenzione: fino a quando si giocherà allo stadio Iacovone sembra essere il primo su CalcioWeb. (Calcioweb.eu)

Giochi Mediterraneo : 6 - 6 milioni per stadio e palasport - firmata la convenzione - FRANCAVILLA FONTANA – Restyling in vista sia per lo stadio che per il palazzetto dello sport di Francavilla Fontana, in vista dei Giochi del Mediterraneo in programma nel 2026 a Taranto. Il commissario straordinario dei Giochi, Massimo Ferrarese, e il sindaco di Francavilla, Antonello De Nuzzo... (Brindisireport.it)

Stadio - approvato atto d’indirizzo per la nuova convenzione fra Pisa e Comune - Adesso c’è un anno di tempo per concordare percorsi amministrativi che siano condivisi con la Società, alla luce delle opportunità normative odierne, che vadano nella direzione di interesse del Comune, della città e del Pisa Sporting Club»La delibera di Giunta, infatti, recepisce l’evoluzione del quadro normativo relativo all’impiantistica sportiva con l’approvazione della cosiddetta “Legge ... (Lanazione.it)