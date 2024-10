Ilrestodelcarlino.it - Antenne, il Comune a caccia delle alternative

(Di sabato 19 ottobre 2024) Via XI Strada a Bellocchi, via Iozzino a Metaurilia, campo Don Bosco dell’istituto Don Orione: sono le tre aree private sulle quali le compagnie telefoniche vorrebbero installare le nuove5G. Per evitare che ciò accada e per contenere le proteste dei cittadini, ilè adi siti pubblici alternativi. Se per il Don Orione e Metaurilia il confronto con le società di telefonia è aperto e c’è la reale possibilità che le proposte comunali siano accolte, più complicata è la situazione di Bellocchi. In quest’ultimo caso, infatti, Inwit dispone dell’autorizzazione ed ha già iniziato i lavori anche se momentaneamente sospesi su indicazione dell’amministrazione comunale. "Nonostante la fase avanzate dell’iter – afferma il vice sindaco e assessore all’Urbanistica Loretta Manocchi – abbiamo chiesto alla società di fare dietro front rispetto al sito scelto.