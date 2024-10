Metropolitanmagazine.it - Anna Ceroli, chi era la sorella di Asia Argento: “La sua morte un trauma che non supero”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tra i dolori dic’è senza dubbio la perdita della, morta per un incidente stradale nel 1994, quando aveva 22 anni. “Lei soffriva di anoressia”, racconta l’attrice a Verissimo. “Per tanti anni non accettavo questo evento terribile. Io avevo 19 anni, lei 22. Eravamo giovani ed è stato ungrande per tutta la famiglia”. Ora però qualcosa è cambiato per: “Ho accettato questa perdita e ora sento la sua presenza, aleggia come uno spirito, forse un ideale. Sento che anche lei è più in pace, che può proteggere in maniera più leggera, senza dovermi sorreggere dai miei drammi”. Ladellanon ha spezzato, dunque, il loro legame: “Ero molto legata a lei. Questo dolore non passa mai, ma si accetta e si lascia andare, altrimenti diventa morboso. Bisogna godere del tempo passato insieme.