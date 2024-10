Achille Costacurta parla dei problemi con i genitori: “Erano come nemici” (Di sabato 19 ottobre 2024) Un mese fa, Achille Costacurta – figlio 19enne di Martina Colombari e Alessandro “Billy” Costacurta – ha parlato pubblicamente dei Achille Costacurta parla dei problemi con i genitori: “Erano come nemici” su Perizona.it Perizona.it - Achille Costacurta parla dei problemi con i genitori: “Erano come nemici” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un mese fa,– figlio 19enne di Martina Colombari e Alessandro “Billy”– hato pubblicamente deideicon i: “” su Perizona.it

Achille Costacurta rompe il silenzio sui suoi genitori : parole da brividi - Una vera e proprio dipendenza. Ora il ragazzo ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti. Non riuscivo a farne a meno. . Fortunatamente si tratta del passato e Achille oggi sembra aver ritrovato la serenità che tanto agoniava. Social. Trascorrevo le mie giornate a letto, con il telefonino in mano, a navigare sui profili altrui per vedere quello che facevano. (Tvzap.it)

“Cosa ho avuto davvero”. Achille Costacurta choc : per la prima volta racconta cosa gli è successo - Sempre”. All’improvviso cambi”. “Cosa ho avuto davvero”. Nell’intervista apparsa da poco su Di Più, Achille descrive anche il rapporto con i genitori famosi, l’ex Miss Italia e l’ex difensore del Milan. Selvaggia Lucarelli tira giù tutto su Sonia Bruganelli. Trascorrevo le mie giornate a letto, con il telefonino in mano, a navigare sui profili altrui per vedere quello che facevano. (Caffeinamagazine.it)

Achille Costacurta : “Ho affrontato un periodo di dipendenza durissimo” - Achille Costacurta fra le pagine del settimanale DiPiù tempo fa ha confessato di aver affrontato un periodo di forte dipendenza dai social che lo ha fatto stare malissimo e che, per fortuna, ha superato grazie all’aiuto dei genitori. A volte per imitarli e per fare meglio di loro. Soltanto quando cresci scopri che tutto quello che fanno per te lo fanno per uno scopo: per il tuo bene. (Biccy.it)