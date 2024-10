Accusati di aver ucciso un coetaneo in Spagna, tentano la fuga in auto: tre giovani arrestati in Italia (Di sabato 19 ottobre 2024) Tre giovani spagnoli, ritenuti responsabili dell'omicidio di un connazionale avvenuto pochi giorni fa, sono stati arrestati dalla Polizia Italiana nella provincia di Verona. Dopo aver commesso il delitto, due ragazzi di 28 e 26 anni e una ragazza di 18 hanno tentato la fuga in Austria passando per l’Italia, dove sono stati intercettati durante un controllo delle forze dell'ordine. Fanpage.it - Accusati di aver ucciso un coetaneo in Spagna, tentano la fuga in auto: tre giovani arrestati in Italia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Trespagnoli, ritenuti responsabili dell'omicidio di un connazionale avvenuto pochi giorni fa, sono statidalla Poliziana nella provincia di Verona. Dopocommesso il delitto, due ragazzi di 28 e 26 anni e una ragazza di 18 hanno tentato lain Austria passando per l’, dove sono stati intercettati durante un controllo delle forze dell'ordine.

