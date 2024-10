Ilgiorno.it - X Factor 2024, Manuel Agnelli elimina Beatrice Fita: “Vieni a suonare nel mio locale”. Cos’è Germi

(Di venerdì 18 ottobre 2024)ha formato la propria squadra per i Live di Xe per farlo ha dovuto a malincuore rimandare a casa. La ragazza ha talento, si vede e si sente. Ma il suo è un talento che un’esperienza televisiva travolgente e totalizzante come quella di Xpotrebbe distruggere. E quindi ecco la proposta del cantautore abbiatense: “Hai vent'anni, non ti abbandono. Hai un sacco di tempo, vorrei che tu venissi anel mio. Cominci a crescere, ti fai un bel po' di esperienza e hai tutto il tempo per diventare, secondo me, la bomba che puoi essere. E io ti voglio aiutare". Subito sui social network si sono scatenati i commenti. E in tanti si sono chiesti che tipo disia.è in via Cicco Simonetta a Milano ed è un vero incubatore di artisti emergenti.