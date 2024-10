Zonawrestling.net - WWE: Mistero sul contratto di Kevin Owens, nessuna conferma sul rinnovo

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il futuro diin WWE rimane avvolto nell’incertezza. All’inizio di quest’anno,hato in un’intervista a Metro UK che il suo attualecon la WWE scadrà all’inizio del 2025. Nonostante quanto vi abbiamo riportato precedentemente, ovvero che mancasse solo la firma per ilcontrattuale, in realtà non c’è stata ancoraufficiale, anzi. Top Secret Nell’ultima Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha provato a fare chiarezza, fornendoci gli ultimi aggiornamenti. Ci sono voci che dicono sia che è vicino a firmare, che non ha ancora firmato, sia che potrebbe passare in AEW a gennaio, quando il suoscadrà. So che più persone nel wrestling hanno detto, da Bash in Berlin, che credevano che avesse firmato, ma la cosa è stata tenuta sotto silenzio”.