Wta Ningbo 2024 Kalinskaya-Muchova interrotta per pioggia

(Di venerdì 18 ottobre 2024) È stato interrotto peril match tra Annae Karolina, valevole per i quarti di finale del torneo Wta 500 di. Perfetto equilibrio sul cemento cinese: la numero 12 al mondo ha vinto il primo set 6-2 e con lo stesso punteggio è stata la ceca a pareggiare il conto. Nel set decisivoè avanti 1-0 dopo aver tenuto il servizio in apertura. Si tratta del terzo precedente tra le due tenniste. Fin qui a spuntarla è sempre statache ha vinto i due precedenti impegni contro Kalinskata. Le due non si affrontavano dal 2020 quando al primo turno degli US Open la 28enne, ex numero 8 al mondo, si impose 6-3 7-6(4). WtaperSportFace.