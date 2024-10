Sport.quotidiano.net - Verso il match di domenica. Quattro gli ex, numeri e presenze

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Sarannoi rispettivi ex in campoprossima in Empoli-Napoli, tre nelle fila partenopee (ci sarebbe anche Mario Rui, ma il terzino sinistro portoghese è fuori rosa) e uno in quelle empolesi. Partiamo proprio da quest’ultimo, ossia il capitano Alberto Grassi che sotto il Vesuvio ha vissuto però un biennio difficile tra il 2015 e il 2017, in cui a causa di un infortunio al ginocchio non ha mai giocato. Nell’undici di mister Conte, invece, figurano il capitano Giovanni Di Lorenzo, il portiere Elia Caprile e l’esterno Leonardo Spinazzola. Quest’ultimo non ha certo lasciato il segno al Castellani, mettendo insieme appena 8 apparizioni con un gol e un assist tra la Coppa Italia e la Serie B 2012-‘13. Decisamente diil discorso per gli altri due.