Uomini e Donne: Brando e Raffaella si sono lasciati: "Situazione molto delicata", scrive l'ex corteggiatrice

La coppia, formatasi nella precedente edizione del dating show, ha comunicato oggi la fine della relazione con un messaggio pubblicato dalla Scuotto nelle storie di Instagram Brando Ephrikian, ex tronista di Uomini e Donne, e Raffaella Scuotto, la corteggiatrice napoletana che aveva scelto nella puntata dello scorso 26 marzo, hanno ufficializzato la fine della loro relazione. Nonostante l'importanza attribuita da Brando alla decisione, definendola 'di cuore', la storia d'amore tra i due è giunta al termine. La notizia è stata confermata da Raffaella con un comunicato sui social. 

La fine della relazione tra Brando e Raffaella

Nelle ultime settimane, numerosi rumors avevano indicato un raffreddamento tra i due, ex protagonisti del Trono Classico. Nonostante ciò, Brando aveva sempre smentito queste voci, dichiarando che il loro rapporto

“Ci siamo lasciati”. Brando e Raffaella di Uomini e Donne - l’annuncio : “Situazione molto delicata” - Tuttavia, ha voluto rassicurare i suoi fan aggiungendo: “Voglio che sappiate che sto bene e sono serena”. Ha concluso con un messaggio: “Vi prego di capirmi, vi voglio bene“. Inizialmente, Brando sembrava diviso tra Raffaella e un’altra corteggiatrice, Beatriz D’Orsi, ma alla fine aveva scelto la prima, apprezzandone la maturità e la capacità di comprenderlo anche nei momenti difficili. (Caffeinamagazine.it)

Uomini e Donne - perché Brando e Raffaella si sono lasciati : i motivi - Niente da fare: Un'altra coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne è giunta al capolinea. Ma, a quanto pare, "ha funzionato" solo per un breve periodo. La coppia si era formata all'inizio del 2024, quando Brando di UeD aveva scelto Raffaella Scuotto come compagna di vita durante la puntata del 26 marzo. (Tvpertutti.it)