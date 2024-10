United Cup 2025, chi partecipa? Svelata la entry list, Paolini guida l’Italia: sfilza di stelle con Swiatek e Zverev (Di venerdì 18 ottobre 2024) La United Cup 2025 andrà in scena in Australia dal 27 dicembre al 5 dicembre: la competizione a squadre miste sarà a tutti gli effetti il primo torneo della nuova annata agonistica e si preannuncia altamente spettacolare. Le diciotto Nazionali qualificate alla terza edizione dell’evento sono composte da tre uomini e tre donne: tra Perth e Sydney si disputeranno sei gironi da tre squadre ciascuno, ogni confronto prevede la disputa di un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto; le vincitrici dei sei gironi e la migliore seconda classificata di ciascuna città accederanno ai quarti di finale. l’Italia sarà guidata da Jasmine Paolini (numero 6 del mondo), che sarà affiancata da Sara Errani, insieme a cui ha conquistato la medaglia d’oro in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oasport.it - United Cup 2025, chi partecipa? Svelata la entry list, Paolini guida l’Italia: sfilza di stelle con Swiatek e Zverev Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) LaCupandrà in scena in Australia dal 27 dicembre al 5 dicembre: la competizione a squadre miste sarà a tutti gli effetti il primo torneo della nuova annata agonistica e si preannuncia altamente spettacolare. Le diciotto Nazionali qualificate alla terza edizione dell’evento sono composte da tre uomini e tre donne: tra Perth e Sydney si disputeranno sei gironi da tre squadre ciascuno, ogni confronto prevede la disputa di un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto; le vincitrici dei sei gironi e la migliore seconda classificata di ciascuna città accederanno ai quarti di finale.saràta da Jasmine(numero 6 del mondo), che sarà affiancata da Sara Errani, insieme a cui ha conquistato la medaglia d’oro in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024.

