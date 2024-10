Ilrestodelcarlino.it - Un Diavolo veste azzurro. Bertaccini in Nazionale. Sfiderà gli All Blacks

(Di venerdì 18 ottobre 2024) di Marco Ballabeni Giulio, uno dei “Diavoli” più amati dal pubblico del Valorugby, è stato convocato da Gonzalo Quesada nellamaggiore azzurra per i tre test match dell’Autumn Nations Series. Trequarti centro,è cresciuto a Parma ma è nato il 29 novembre 2000 al Santa Maria Nuova di Reggio, come ha dovuto mille volte raccontare ai cronisti; è al Valorugby già da cinque stagioni e da questo campionato ne è anche capitano, insieme a Dell’Acqua. Negli scorsi anni ha compiuto un brillante percorso: prima nell’Italia U20 (due Sei Nazioni U20, compresa una partita al Mirabello contro la Scozia), poi Italia 7s, quindi Italia Emergenti e Italia A, due selezioni che fungono da serbatoio per lamaggiore.