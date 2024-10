Ultime Notizie Roma del 18-10-2024 ore 16:10 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione nella studio Giuliano Ferrigno lo spirito della Resistenza sola rinforzato queste le parole dell’Iran all’indomani dell’uccisione da parte di Israele della Lidl di hamas e mente degli attacchi del 7 ottobre il bollo invece ha dichiarato di aver avviato una nuova fase della sua guerra contro lo stato ebraico utilizzato missile guida di precisione per colpire le truppe Oggi il male subito un grave colpo Ma la nostra missione non è ancora finita tornato invece ieri sera il premier israeliano Netanyahu e la premier Giorgia Meloni oggi è meglio che la presidente del Consiglio prima ha visitato la Giordania incontrato il re Abdallah II poi si è spostata in Libano ieri il Ministro della Difesa Guido Crosetto Ha ribadito la presenza della missione unifil sulla Blue lines che andare via ora minerebbe forse definitivamente la credibilità ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 18-10-2024 ore 16:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione nella studio Giuliano Ferrigno lo spirito della Resistenza sola rinforzato queste le parole dell’Iran all’indomani dell’uccisione da parte di Israele della Lidl di hamas e mente degli attacchi del 7 ottobre il bollo invece ha dichiarato di aver avviato una nuova fase della sua guerra contro lo stato ebraico utilizzato missile guida di precisione per colpire le truppe Oggi il male subito un grave colpo Ma la nostra missione non è ancora finita tornato invece ieri sera il premier israeliano Netanyahu e la premier Giorgia Meloni oggi è meglio che la presidente del Consiglio prima ha visitato la Giordania incontrato il re Abdallah II poi si è spostata in Libano ieri il Ministro della Difesa Guido Crosetto Ha ribadito la presenza della missione unifil sulla Blue lines che andare via ora minerebbe forse definitivamente la credibilità ...

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Ultime Notizie Roma del 18-10-2024 ore 15 : 10 - romadailynews radiogiornale venerdì 18 ottobre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno luci sono dell’isola Diamante il primo ministro israeliano Netanyahu convoca oggi una riunione speciali con i ministri del governo i funzionari della sicurezza l’esercito israeliano intanto comunica di aver ucciso un comandante deadline attacco Libano meridionale eliminati Inoltre due ... (Romadailynews.it)

Ultime notizie Calciomercato LIVE : tutte le novità del giorno - Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione […]. Il mercato non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva. (Calcionews24.com)

Ultime Notizie Roma del 18-10-2024 ore 14 : 10 - romadailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il primo piano il maltempo un allerta arancione in cinque regioni scuole chiuse in diversi comuni a Livorno emergenza con una situazione critica anche su alcuni settori di Emilia Romagna Lombardia Toscana e Veneto voltiamo pagina il corpo dei Liberti diamanti hai arrivare solo trasferito in un luogo ... (Romadailynews.it)