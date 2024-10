Travolge scooter su Tangenziale di Napoli. Denunciato pirata della strada di Afragola (Di venerdì 18 ottobre 2024) Urta uno scooter e provoca un incidente, poi scappa senza prestare soccorso. Denunciato un 29enne di Afragola per fuga e omissione di soccorso. Urta scooter sulla Tangenziale e provoca incidente, poi scappa: Denunciato 29enne di Afragola Nel pomeriggio di mercoledì, gli agenti della Polizia di Stato hanno soccorso il conducente di un motociclo rimasto ferito L'articolo Travolge scooter su Tangenziale di Napoli. Denunciato pirata della strada di Afragola Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Travolge scooter su Tangenziale di Napoli. Denunciato pirata della strada di Afragola Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Urta unoe provoca un incidente, poi scappa senza prestare soccorso.un 29enne diper fuga e omissione di soccorso. Urtasullae provoca incidente, poi scappa:29enne diNel pomeriggio di mercoledì, gli agentiPolizia di Stato hanno soccorso il conducente di un motociclo rimasto ferito L'articolosudidiTeleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scorrazza su uno scooter sequestrato : denunciato - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Borgo Val di Taro, nei giorni scorsi, durante un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato uno scooter con a bordo un uomo già noto alle forze dell’ordine. Apparentemente nulla di strano, ma a uno dei militari di pattuglia... (Parmatoday.it)

Contromano in sella ad uno scooter lungo la via Atenea - denunciato trentenne - Contromano, in sella ad uno scooter, lungo via Atenea ad Agrigento. Un trentenne è stato denunciato, alla procura della Repubblica di Agrigento, per guida senza patente. Il ciclomotore è stato posto sotto sequestro. Ad intervenire, nel "salotto buono" della città , sono stati i carabinieri... (Agrigentonotizie.it)

Taormina - scooter rubato e ritrovato ad Acireale - denunciato 19enne - Questi, convocato al Commissariato di Acireale, ha riconosciuto lo scooter come il proprio, mostrando anche la copia delle chiavi. Quanto sopra è stato confermato dal giovane, arrivato poco dopo, il quale alle specifiche domande circa la mancata corrispondenza tra la targa e il telaio ha risposto evasivamente. (Dayitalianews.com)