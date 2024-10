Traffico di rifiuti tra Campania e Puglia: arrestati diversi imprenditori (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli stanno eseguendo ordinanze cautelari a carico di un gruppo di imprenditori accusati di Traffico illecito di rifiuti dalla Campania alla Puglia, dove i rifiuti sarebbe stati interrati nelle campagne.  Circa 6000 le tonnellate di rifiuti anche pericolosi abbandonati nelle campagne del foggiano e della Bat dall’organizzazione criminale. Particolari sull’operazione saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà questa mattina alle ore 10.30 presso la sala conferenze della Procura della Repubblica di Bari. L'articolo Traffico di rifiuti tra Campania e Puglia: arrestati diversi imprenditori proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Traffico di rifiuti tra Campania e Puglia: arrestati diversi imprenditori Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli stanno eseguendo ordinanze cautelari a carico di un gruppo diaccusati diillecito didallaalla, dove isarebbe stati interrati nelle campagne.  Circa 6000 le tonnellate dianche pericolosi abbandonati nelle campagne del foggiano e della Bat dall’organizzazione criminale. Particolari sull’operazione saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà questa mattina alle ore 10.30 presso la sala conferenze della Procura della Repubblica di Bari. L'articoloditraproviene da Anteprima24.it.

Traffico illecito di rifiuti nel Foggiano : arrestati imprenditori - Dalle prime ore di questa mattina, I Carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, stanno dando esecuzione a numerose ordinanze cautelari e reali a carico di un gruppo di imprenditori che si sarebbero resi responsabili di attivitĂ organizzata per il traffico. (Foggiatoday.it)

Sequestro di un’area abusiva per traffico illecito di rifiuti a Ponte (BN) : 12 denunciati - incluse 8 società coinvolte - lgs 152/2006. Operazione congiunta dei Carabinieri e della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli contro una rete di smaltimento non autorizzato di rifiuti, con oltre 450 metri cubi di materiali trattati illecitamente. G. In data 16 ottobre ’24 i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare Forestale dei Carabinieri di Benevento in collaborazione con il Nucleo ... (Puntomagazine.it)

Traffico e gestione illecita di rifiuti - denunciate 12 persone - 000 mq sita in Ponte (BN) e alla denuncia all’A.  I singoli e pressoché quotidiani conferimenti e trasporti avvenivano senza idonea documentazione abilitante attesa la natura totalmente abusiva del sito. di 12 persone di cui 8 rappresentanti di società coinvolti a vario titolo nell’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti sanzionato dall’art. (Anteprima24.it)