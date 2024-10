Tiro con l’arco, Coppa del Mondo: Nespoli e Roner pronti per la finalissima (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tutto quasi pronto a Tlaxcala, in Messico, per le Finali di World Cup 2024. Il circuito mondiale arriva al suo atto conclusivo a cui hanno avuto accesso i migliori otto arcieri della stagione di Coppa nell’arco olimpico e nel compound, maschile e femminile. Le sfide in terra messicana sono in programma sabato 19 per la divisione compound e domenica 20 ottobre per le sfide dell’arco olimpico. Al via ci saranno anche due azzurri: Mauro Nespoli nel ricurvo, alla sua settima partecipazione, ed Elisa Roner nel compound, al suo esordio nella finalissima del circuito. Nella notte italiana sono stati sorteggiati i match dei quarti di finale e stabiliti i tabelloni degli scontri diretti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tutto quasi pronto a Tlaxcala, in Messico, per le Finali di World Cup 2024. Il circuito mondiale arriva al suo atto conclusivo a cui hanno avuto accesso i migliori otto arcieri della stagione dinelolimpico e nel compound, maschile e femminile. Le sfide in terra messicana sono in programma sabato 19 per la divisione compound e domenica 20 ottobre per le sfide delolimpico. Al via ci saranno anche due azzurri: Mauronel ricurvo, alla sua settima partecipazione, ed Elisanel compound, al suo esordio nelladel circuito. Nella notte italiana sono stati sorteggiati i match dei quarti di finale e stabiliti i tabelloni degli scontri diretti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Finali di Coppa del Mondo di Tiro a Volo - l’Italia fa poker di medaglie a Nuova Delhi - Sulle pedane del Dr. Foto ISSF da coni. Cassandro ha piazzato 57/60 piattelli, mentre Rossetti ha fatto 56/60, dietro di una lunghezza. Ha vinto l’atleta di San Marino Alessandra Pirelli (con 45/50). Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. (Ilfaroonline.it)

Tiro a volo - il cinese Qi Ying vince nel trap alle Finali di Coppa del Mondo - Vittoria per il cinese Qi Ying, che era stato medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024. Resta ai piedi del podio, invece, l’iberico Alberto Fernandez, uscito di scena con lo score di 31/35. Vanno in archivio le Finali di Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo, andate in scena a Nuova Delhi, in India: nell’ultima specialità in programma, il trap individuale maschile, non vi erano azzurri in ... (Oasport.it)

Tiro a volo - Erica Sessa pone la candidatura per Los Angeles 2028 : seconda nelle finali di Coppa del Mondo! - L’azzurra, dopo il primo piattello mancato, ha sbagliato anche lei quattro bersagli consecutivi (in questo caso tra la fine della seconda e l’inizio della terza serie), chiudendo così al sesto posto con 17/25. Non ha ingranato invece la vicecampionessa olimpica Silvana Maria Stanco. La Coppa del Mondo si concluderà a breve con la finale del trap maschile. (Oasport.it)