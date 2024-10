Temporali e vento: scatta una doppia allerta meteo in Capitanata (Di venerdì 18 ottobre 2024) doppia allerta meteo per sulla provincia di Foggia e sul resto della Puglia. La protezione civile regionale ha infatti diramato due differenti allerte meteo riguardanti, rispettivamente, pioggia con rischio idrogeologico, idrogeologico per Temporali e vento.Nel primo caso, si tratta di una Foggiatoday.it - Temporali e vento: scatta una doppia allerta meteo in Capitanata Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)per sulla provincia di Foggia e sul resto della Puglia. La protezione civile regionale ha infatti diramato due differenti allerteriguardanti, rispettivamente, pioggia con rischio idrogeologico, idrogeologico per e.Nel primo caso, si tratta di una

Emessa una doppia allerta meteo per rischio frane e temporali forti - La protezione civile di Regione Lombardia oggi 26 settembre ha emesso un'allerta meteo che riguarda anche il Comasco. . Le zone più colpite saranno quelle dell'Alto Lario, pioggia ma. . . L'allerta è arancione per quanto riguarda il rischio idrogeologico (frane e dissesti) e giallo per temporali forti. (Quicomo.it)

Occhio al fine settimana : la doppia faccia del meteo. Cosa succede - Sarà un fine settimana dai due volti: bel tempo, soleggiato e caldo sabato, tante nubi piogge e temporali domenica al Centro-Nord. Come cambia il meteo e il crollo termico successivo. (Ilgiornale.it)