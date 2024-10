Teatro al Monumentale. In scena le figure storiche (Di venerdì 18 ottobre 2024) Al Cimitero Monumentale va in scena la storia locale coi racconti di personaggi hanno lasciato un’impronta fondamentale nella società e nel territorio, facendo rivivere gli stessi con la recitazione davanti ai luoghi dove sono sepolti. Sta ottenendo successo il ciclo di eventi al cimitero di viale Cappuccini a Guastalla, grazie all’impegno della Biblioteca Maldotti, Comune, Sabar e della compagnia teatrale Allorquando. Già nel 2019 la Maldotti aveva presentato un progetto di valorizzazione intitolato "CimitERO (ero dunque sono)", coinvolgendo alcune classi delle medie e del liceo: erano stati catalogati oltre 600 monumenti datati tra il 1820 e il 1920, inserendo i dati raccolti in un database, consultabile su www.cimiterodunquesono.it. Ilrestodelcarlino.it - Teatro al Monumentale. In scena le figure storiche Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Al Cimiterova inla storia locale coi racconti di personaggi hanno lasciato un’impronta fondamentale nella società e nel territorio, facendo rivivere gli stessi con la recitazione davanti ai luoghi dove sono sepolti. Sta ottenendo successo il ciclo di eventi al cimitero di viale Cappuccini a Guastalla, grazie all’impegno della Biblioteca Maldotti, Comune, Sabar e della compagnia teatrale Allorquando. Già nel 2019 la Maldotti aveva presentato un progetto di valorizzazione intitolato "CimitERO (ero dunque sono)", coinvolgendo alcune classi delle medie e del liceo: erano stati catalogati oltre 600 monumenti datati tra il 1820 e il 1920, inserendo i dati raccolti in un database, consultabile su www.cimiterodunquesono.it.

