Tangenziale di Napoli: alla guida di un’autovettura urta un motociclo e fugge. La Polizia di Stato individua il responsabile (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un motociclista ferito in un incidente sulla Tangenziale di Napoli: identificato e denunciato il conducente fuggitivo Nel pomeriggio di mercoledì, gli agenti della Polizia di Stato hanno soccorso il conducente di un motociclo rimasto ferito dopo essere Stato urtato da un’autovettura, mentre circolava sulla prima corsia di marcia in prossimità dello svincolo di “Capodichino” sulla Tangenziale di Napoli. Dopo l’urto, il conducente dell’autovettura si è dato alla fuga omettendo di prestare i dovuti soccorsi sanitari, mentre il centauro è Stato successivamente sottoposto alle cure mediche del caso presso l’ospedale “Cardarelli” di Napoli. Puntomagazine.it - Tangenziale di Napoli: alla guida di un’autovettura urta un motociclo e fugge. La Polizia di Stato individua il responsabile Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un motociclista ferito in un incidente sulladi: identificato e denunciato il conducente fuggitivo Nel pomeriggio di mercoledì, gli agenti delladihanno soccorso il conducente di unrimasto ferito dopo essereto da, mentre circolava sulla prima corsia di marcia in prossimità dello svincolo di “Capodichino” sulladi. Dopo l’urto, il conducente dell’autovettura si è datofuga omettendo di prestare i dovuti soccorsi sanitari, mentre il centauro èsuccessivamente sottoposto alle cure mediche del caso presso l’ospedale “Cardarelli” di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scompare dal casertano - la Polizia lo ritrova a piedi sulla tangenziale di Napoli - . . Protagonista un uomo di 70 anni che, mercoledì pomeriggio, si era allontanato dalla sua abitazione. Come riporta NapoliToday, gli agenti della Stradale di Fuorigrotta, nel transitare sulla Tangenziale di Napoli, in. Scompare da Orta di Atella, la polizia lo ritrova sulla tangenziale di Napoli. (Casertanews.it)

Si allontana da casa e scompare : anziano ritrovato dalla Polizia di Stato sulla Tangenziale di Napoli - In particolare, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, nel transitare sulla Tangenziale di Napoli, in prossimità dello svincolo “Doganella”, hanno notato un anziano camminare con equilibrio precario e visibilmente disorientato, ma in buone condizioni di salute. . I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno soccorso l’uomo e, dopo averlo tranquillizzato, lo hanno ... (Puntomagazine.it)

Minaccia gli automobilisti con un coltello - poi aggredisce i poliziotti : paura sulla Tangenziale di Napoli - I poliziotti hanno arrestato un 34enne per minacce, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale; l'uomo è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.Continua a leggere . (Fanpage.it)