Tale e Quale Show 2024: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 18 ottobre

Questa sera, venerdì 18 ottobre 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti va in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show 2024, il varietà giunto alla quattordicesima edizione. In tutto undici concorrenti, pronti a sfidarsi a colpi di imitazioni. Tra le novità di questa edizione l'arrivo dei duetti. Di seguito le anticipazioni e le imitazioni di oggi.

anticipazioni e concorrenti

Assistiti dai "vocal coach" Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la "actor coach" Emanuela Aureli, gli 11 concorrenti di questa edizione sono pronti a darsi battaglia a colpi di imitazioni.

Tale e Quale Show 2024 streaming e diretta tv : dove vedere la quinta puntata - it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv utilizzando la connessione internet. Quante puntate Abbiamo visto dove vedere Tale e Quale Show 2024 in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda otto puntate: la prima venerdì 20 settembre 2024; l’ultima l’8 novembre 2024. (Tpi.it)

