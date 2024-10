Statisticall, seconda giornata a Treviso: focus su Patto di stabilità e innovazione digitale (Di venerdì 18 ottobre 2024) “La misura della spesa netta e il nuovo Patto di stabilità” questo il titolo del panel che ha aperto il pomeriggio della seconda giornata di Statisticall, il festival della statistica e della demografia che si sta svolgendo a Treviso. Un momento di confronto su uno degli elementi di maggior rilievo del quadro di governance introdotto Sbircialanotizia.it - Statisticall, seconda giornata a Treviso: focus su Patto di stabilità e innovazione digitale Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “La misura della spesa netta e il nuovodi” questo il titolo del panel che ha aperto il pomeriggio delladi, il festival della statistica e della demografia che si sta svolgendo a. Un momento di confronto su uno degli elementi di maggior rilievo del quadro di governance introdotto

Ia al centro del dibattito nella seconda giornata di StatisticAll con le politiche pubbliche - (Adnkronos) – Un venerdì di dati, dibattiti e scoperte, ma anche di spettacoli e laboratori per bambini, quello in programma nella seconda giornata di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia a Treviso. Protagonisti l’intelligenza artificiale e gli algoritmi analizzati da prospettive diverse e con un focus sulle imminenti sfide per l’Europa, il riformato […]. (Periodicodaily.com)