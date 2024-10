Spaccio di droga e banconote contraffatte: 49enne espulso dall'Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Due provvedimenti di espulsione in meno di una settimana: il Questore di Treviso, Alessandra Simone, ha disposto nelle scorse ore il trasferimento al Cpr di Potenza di un 49enne nigeriano gravato da precedenti per Spaccio di stupefacenti e utilizzo di banconote contraffatte. Entrato Trevisotoday.it - Spaccio di droga e banconote contraffatte: 49enne espulso dall'Italia Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Due provvedimenti di espulsione in meno di una settimana: il Questore di Treviso, Alessandra Simone, ha disposto nelle scorse ore il trasferimento al Cpr di Potenza di unnigeriano gravato da precedenti perdi stupefacenti e utilizzo di. Entrato

