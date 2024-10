Ilgiorno.it - Sos conducenti, Atm rompe il tabù: affidata ai privati una linea urbana

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano – Nel mondo del trasporto pubblico milanese è come se si fosse rotto un. Per la prima volta, infatti, una, unaordinaria, sarà gestita da un’azienda di trasporto diversa da Atm, da un’azienda di trasporto privata: la Stav, che ha il suo bacino d’utenza soprattutto nella provincia di Pavia. Ora ecco lo sbarco a Milano, dove da qualche giorno gestisce labus 46, unaperiferica che collega il quartiere Cantalupa alla stazione Famagosta della Metropolitana 2, passando per i quartieri Donna Prassede e Binda: quadrante sud-ovest della città. Detto altrimenti: si tratta di unail cui percorso si snoda interamento entro i confini di Milano. L’accordo tra Atm e Stav è entrato in vigore il 12 ottobre, appena 6 giorni fa.