Si insedia il nuovo Consiglio Provinciale di Arezzo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi, 18 ottobre 2024, si è tenuta presso la Sala dei Grandi la prima seduta del nuovo Consiglio Provinciale di Arezzo. Tra i temi all’ordine del giorno, la convalida degli eletti. Il Presidente della Provincia, Alessandro Polcri, ha aperto la sessione con un augurio di buon lavoro a tutti i Consiglieri, sottolineando il loro ruolo nel rappresentare gli interessi della comunità e dei territori nei settori di competenza dell’ente. Il nuovo Consiglio Provinciale è composto dai seguenti membri: Lista “Comuni per la Provincia”: Cornacchini Meri Stella, Basagni Lorenzo, Lucacci Francesco, Palazzo Simon Pietro, Scancariello Lucia, Borri Carla. Lista “Centrosinistra per Arezzo”: Brandi Paolo, Spadaccio Elena, Canaccini Anna, Polcri Filippo, Vaccari Valentina. Lista “Patto Civico – Intra Tevere et Arno”: Mancianti Marta. Lortica.it - Si insedia il nuovo Consiglio Provinciale di Arezzo Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi, 18 ottobre 2024, si è tenuta presso la Sala dei Grandi la prima seduta deldi. Tra i temi all’ordine del giorno, la convalida degli eletti. Il Presidente della Provincia, Alessandro Polcri, ha aperto la sessione con un augurio di buon lavoro a tutti i Consiglieri, sottolineando il loro ruolo nel rappresentare gli interessi della comunità e dei territori nei settori di competenza dell’ente. Ilè composto dai seguenti membri: Lista “Comuni per la Provincia”: Cornacchini Meri Stella, Basagni Lorenzo, Lucacci Francesco, Palazzo Simon Pietro, Scancariello Lucia, Borri Carla. Lista “Centrosinistra per”: Brandi Paolo, Spadaccio Elena, Canaccini Anna, Polcri Filippo, Vaccari Valentina. Lista “Patto Civico – Intra Tevere et Arno”: Mancianti Marta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovo Consiglio provinciale già al lavoro su infrastrutture e scuole - Tra gli impegni che piazza Italia ha preso, ci sono 14 milioni per interventi su 34 scuole superiori e diversi lavori pubblici a cominciare dal ponte sul Ticino di Vigevano che a breve sarà ultimato. “Il risultato elettorale – ha detto il presidente - non solo evidenzia la voglia di partecipazione, ma rappresenta anche una chiara richiesta di rilancio e di crescita per il nostro territorio. (Ilgiorno.it)

Nuovo consiglio all'Amam - ma si cambia anche ad Atm : la road map per Messina tracciata da Sud chiama Nord - Vertice ieri sera a Fiumedinisi con i soci ambasciatori di Sud Chiama Nord della città di Messina e la partecipazione di assessori, consiglieri comunali e di quartiere, e componenti delle partecipate municipali. Presente anche il sindaco di Messina, Federico Basile, insieme al coordinatore... (Messinatoday.it)

Summit del Consiglio Europeo : un nuovo corso sulle politiche migratorie e le divisioni interne - La danese Mette Frederiksen, pur essendo socialdemocratica, ha espresso la necessità di un approccio più rigoroso nella gestione della migrazione, posizionandosi in sintonia con le crescenti richieste di un cambiamento nelle politiche di asilo a livello comunitario. Elaborazione di misure mirate: l’approccio olandese e le nuove proposte Un punto focale della riunione di alto livello che ha ... (Gaeta.it)